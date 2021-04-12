البرلمان العربي يعلن خلوه من أي إصابات أو اشتباه بكورونا

أكد المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي، أن إجراءات وترتيبات الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية مؤخرا، كانت محل إشادة وتقدير من جانب أعضاء البرلمان العربي، معلنًا خلو البرلمان العربي من أي إصابات أو اشتباه بفيروس كورونا.ولفت "شعراوي"، في تصريح اليوم، إلى أن تنظيم البرلمان العربي جلساته الأخيرة حضوريا في جمهورية مصر العربية يؤكد قدرتها على تجاوز كافة التحديات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حاليًا.