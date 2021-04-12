ياسمين رئيس تشارك جمهورها بصورة من كواليس «ملوك الجدعنة»

نشرت النجمة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها مع النجمة القديرة دلال عبدالعزيز من كواليس مسلسلها ملوك الجدعنة، والذي تنافس به في موسم رمضان الحالي، بعد غياب استمر 11 سنة.وأكدت النجمة أن المسلسل سيتم إطلاقه على قناة mbc مصر، ومنصة شاهد، وتقوم ياسمين في المسلسل بشخصية فاتن حرفوش، فتاة شعبية تعمل مع والدها في محل عطارة، تأخذها قراراتها للدخول في صراعات لم تكن تتوقعها يومًا، كما تقوم النجمة دلال عبدالعزيز بدور والدة عمرو سعد.ويشارك النجمة في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.