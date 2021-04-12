السودان: قادرون على حماية الأرض ووحدة البلاد

قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ياسر العطا، اليوم الإثنين، إن القوات السودانية قادرة على حماية الأرض ووحدة البلاد ومكتسباتها.وأكد عطا، وفقا لقناة العربية الإخبارية: لن نسمح بوجود أي جهة حزبية تتربص بالبلاد وتسعى لزعزعتها.وأكد ياسر العطا، أمس الأحد: أن جيش بلاده لن يفرط في أراضي البلاد، لافتا إلى أنه إذا فرض على السودان الحرب بسبب النزاع مع إثيوبيا على مناطق الفشقة، فإن بلاده ستنتصر.وقال العطا، في بيان صدر عن السيادة السوداني، الأحد: إن "السودان لن يتنازل عن مناطق الفشقة بوصفها أراضى سودانية"، مضيفا: "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق".وتابع: "نحن في المؤسسة العسكرية لن نقاتل أي سوداني".وأضاف الفريق الركن العطا "إننا في المؤسسة العسكرية لا نطمع في السلطة إطلاقا بل نريد سودانا ديمقراطيا حرا معافى من الحروب والعنصرية والجهوية".