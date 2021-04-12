البدء فى المرحلة الثانية من رصف طريق درويش بمطاى بالمنيا

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا المرحلة الثانية من عملية رصف طريق درويش، والذي يشهد مد أعمال الرصف حتى مدخل قرية كوم مطاي.وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي إنه تم البدء في عملية رصف طريق درويش لاستكمال رصف الطريق بطول ٦٠٠ متر تحت إشراف المهندس حمادة محمد مدير إدارة الطرق بمطاي والذي أضاف أن هذه المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بطول ٦٠٠ متر أخرى وجارى استكمال المرحلة الثانية حتى مدخل قرية كوم مطاي.وأضاف رئيس المركز أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتنفيذ المشروعات الغير مكتملة بخطة مركز مطاي والانتهاء منها قبل انتهاء المدة المحددة له.