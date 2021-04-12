رمضان يهزم كورونا.. زحام في الأسواق استعدادا لسفرة أول يوم (صور)

شهدت أسواق الخضروات بمنطقة العباسية التابعة لمحافظة القاهرة، زحامًا شديدًا وإقبالًا كبيرًا على البيع والشراء صباح اليوم الإثنين، وذلك استعداد لتحضيرات السفرة في أول يوم رمضان والتي تشهد عزومات كثيرة كما جرت عادة المصريين.وتزاحم المواطنون على شراء مستلزمات رمضان من مختلف الفاكهة والخضار وعلى محال العطارة والياميش قبل ساعات من حلول أول ايام الشهر المبارك، وسط التزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة.واشتكى بعض المواطنين من استغلال التجار ورفع أسعار الخضروات والفواكه عن أسعارها المعروفة استغلالا لزحام المواطنين وتوافدهم بشكل كبير على الأسواق.