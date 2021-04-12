الأغذية في لبنان: المخزون الاستراتيجي يكفي لشهرين

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، أن المخزون الغذائي الاستراتيجي لدى مستوردي المواد الغذائية لا يزال ضمن المستويات التي تكفي الاستهلاك اللبناني لفترة تتراوح ما بين الشهرين وشهرين ونصف، على الرغم من تداعيات أزمة نقص الدولار الأمريكي وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية.ونوه بحصلي في بيان له اليوم إلى اختفاء عدد كبير من أصناف السلع الغذائية المستوردة ومن ماركات محددة من الأسواق اللبنانية وعن رفوف محال (السوبر ماركت)، نظرا لارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أن المستوردين يبذلون جهودا كبيرة في سبيل توفير سلع مماثلة من الأسواق العالمية تتمتع بجودة ومواصفات عالية، وإمداد السوق اللبنانية بكميات متنوعة وكبيرة من الأصناف بما يُمكن جميع اللبنانيين مهما كانت دخولهم من الحصول عليها.وحذر من أن هذه الجهود والمبادرات في تلك المرحلة بالغة الدقة والصعوبة لتأمين حسن سير القطاع الغذائي، قد تذهب أدراج الرياح، إذا واصل سعر صرف الدولار تسجيل ارتفاعات قياسية أمام الليرة اللبنانية وتزايد شح العملة الصعبة، مشددا على ضرورة إرساء حلول نهائية من خلال تشكيل حكومة تنفذ خطة إنقاذية واقتصادية ومالية واجتماعية بالتعاون مع المجتمع الدولي وبشكل خاص مع صندوق النقد الدولي.وشدد على ضرورة وقف سياسة الدعم المعتمدة حاليا في ضوء ما يشوبها من خلل كبير على نحو يستنزف احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة، فضلا عن التجاوزات الكثيرة المتعلقة بتهريب المواد والسلع المدعومة، بما يكرس مبدأ عدم المساواة والعدالة في حصول اللبنانيين على المواد المدعومة، داعيا إلى الاستعاضة عنها فورا بالبطاقة التموينية التي تضمن الشفافية والعدالة والحفاظ على مقدرات لبنان.