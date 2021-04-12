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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين في «خلية داعش الوايلي» لـ13 يونيو

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:01 م
محاكمة
محاكمة
عادل عبد العال
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أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي"، لجلسة 13 يونيو، لتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وعماد الدرمللي، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أيمن القاضي.

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح، مهندس معماري، ومعتز على السعيد محمود واسمه الحركي أمير، مهندس ميكانيكا، وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى،هارب، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلي جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وتضم التهم منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، تهدف إلي تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضًا بأنهم أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة، ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات، و4 عبوات تخوي خليط نترات الأمونيوم، والكبريت، وبودرة الألومنيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة، ودوائر كهربائية، وهواتف محمولة، قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة: إن المتهمان الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، وإن المتهمين الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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