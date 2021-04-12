دراسة: بريطانيا يمكنها الوصول إلى مناعة القطيع في غضون أيام

أفادت دراسة بريطانية حديثة أن المملكة المتحدة في طريقها لتحقيق "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا في غضون أيام.وقالت الدراسة التي أجرتها كلية لندن الجامعية - أن بريطانيا مستعدة لتجاوز عتبة مناعة القطيع وذلك مع استمرار حملات التطعيم بسرعة مذهلة حيث أن أكثر من 70% من البريطانيين محميين حاليا ضد الفيروس، مؤكدة ضرورة توفر أجسام مضادة للفيروس لدى 73.4 % من السكان وهو ما يكفي لاعتباره مناعة القطيع.وتوقع القائمون على الدراسة انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال فصل الربيع فيما ستسجل نسبة الوفيات اليومية مستويات منخفضة بحلول نهاية مايو المقبل.وقال البروفيسور كارل فريستون، من جامعة كاليفورنيا، لصحيفة "التليجراف" البريطانية، أنه بناء على معدلات الإصابة في بداية الجائحة ومخاطر الانتقال المقدرة " فإن بريطانيا تقترب من عتبة مناعة القطيع".. وأضاف فريستون أن أكثر من 50% من البالغين قد تم تطعيمهم فيما تعرض حوالي 42% من المواطنين للفيروس، بينما كان لدى 10% مناعة موجودة مسبقا.وحذرت الدراسة من أن" تلك التوقعات مثلها مثل تنبؤات الطقس على المدى الطويل، لا ينبغي الاعتماد عليها كليا؛ نظرا لوجود متغيرات وبائية وسلوكية اجتماعية أساسية".وأظهرت عينات الدم المأخوذة عشوائيا في منتصف مارس الماضي أن أكثر من 54% من الأشخاص في إنجلترا لديهم أجسام مضادة للفيروس، مقارنة بحوالي 50% في مقاطعة ويلز وأكثر من 42% في اسكتلندا وحوالي 49% في أيرلندا الشمالية.وتأتي الدراسة في الوقت الذي تلقى فيه أكثر من 31.5 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بريطانيا فيما تلقى أكثر من 5.5 مليون جرعتهم الثانية.