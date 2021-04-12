7953 إصابة و44 وفاة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 932 ألفا و899 مصابا.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الإثنين، إلى تسجيل 44 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي المتوفين في عموم البلاد 14 ألفا و757 شخصا، فيما تماثلت للشفاء 5679 حالة، فضلا عن تلقى 12 ألفا و174 شخصًا للقاح المضاد لكورونا.