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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم القليوبية» تكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بالقليوبية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:01 م
الدكتور ياسر محمود
الدكتور ياسر محمود
نورهان عبدالرحمن
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كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وسماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، المدارس الفائزة في مسابقة أوائل الطلبة (المرحلة الإعدادية -المرحلة الثانوية).

وجاء التكريم تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف وتنفيذ العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وكرمت المدارس الآتية في المرحلة الإعدادية:
*المركز الأول مدرسة كفر شبين الاعدادية بنات -إدارة شبين القناطر.
*المركز الثاني مدرسة قليوب الأعدادية بنات -إدارة قليوب التعليمية.
*المركز الثالث مدرسة الحرة الأعدادية -إدارة الخانكة التعليمية.

مدارس المرحلة الثانوية:
*المركز الأول مدرسة الرحاب الثانوية -إدارة قها التعليمية.
*المركز الثاني مدرسة طحانوب الثانوية -إدارة شبين القناطر التعليمية.
*المركز الثالث مدرسة بلقس الثانوية المشتركة - إدارة قليوب التعليمية.

وأعرب الدكتور ياسر محمود عن سعادته بالطلاب وكل من أسهم في تخطيط وتنفيذ هذه المسابقة وقدم شكره للإدارات المتميزة والمتألقة ومديري المدارس المتميزة والمشرفين من المدرسين لدورهم الفعال في تحفيز أبنائنا الطلاب وحثهم علي المشاركة الفعالة في المسابقات والحصول علي مراكز متقدمة.

وأشار إلي أن المسابقة تهدف إلي تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني علي معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وعلي التفوق العلمي والتنافس والإبداع بينهم.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تكريم المدارس المتميزة وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة الطلاب وجميع الموجودين في التكريم.

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