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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إبراهيم إسحق يرأس احتفالات سنة الحب بالإسكندرية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:59 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي احتفالًا بافتتاح سنة الأسرة "فرح الحب"، شارك غبطته في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، الوكيل العام للبطريركية، والأب يوحنا جورج، راعي الكنيسة، والأب يوسف محارب مساعد الراعي، ولفيف من الأباء الكهنة.

ألقى غبطته كلمة العظة والتي بدأت بالتعريف عن الصوم فهو فترة تمييز، تفكير، بحث، للقاء مع الله والقيامة معه، في نهاية مسيرة الصوم.

ثم انتقل إلى التحدث عن سنة الأسرة والتي يمثل الإرشاد الرسولي التابع لها «أضواء الطريق» كما وصفه غبطته.

تابع بأهمية الأسرة والتي هي أساس الكنيسة، كما أن الغفران هو العمود الفقري لها.

ملئت صلاة القداس الإلهي الحانًا الزمن الاربعيني، ثم اختتم فريق الكورال بالترانيم الخاصة بالأسرة، ثم أعطى غبطته البركة الرسولية وبارك جميع الحاضرين.

الجدير بالذكر أن ختام سنة الأسرة سيكون في ٢٨ يونيو ٢٠٢٢، وخلال هذه السنة تقدم لجنة الأسرة بالإسكندرية العديد من الفاعليات.

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