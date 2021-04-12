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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1.8 مليار جنيه تكلفة تجهيز المستشفيات للتأمين الصحي الشامل بالأقصر

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:57 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكلفة التجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر بلغت 1.8 مليار جنيه.

جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمحافظة الأقصر اليوم، والتي رافقها خلالها الدكتور أحمد السبكي، حيث اختتمت الجولة بزيارة مستشفى الأطفال التخصصي (العديسات سابقًا)، والتي تليها جولات تفقدية أخرى إلى عدد من المنشآت الصحية للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان، وذلك للوقوف على آخر أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت استعدادًا لإطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى أن الجولة بمستشفى الأطفال التخصصي (العديسات سابقًا) شملت تفقد الأقسام الداخلية للمرضى والعديد من الأقسام الأخرى للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما شملت تفقد الخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتوافر سبل الحماية للأطقم الطبية بالأماكن المخصصة للعزل داخل المستشفى.

وأضافت الهيئة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أشادت بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى، حيث قامت بصرف مكافأة شهر للعاملين على جهودهم المبذولة والمتوصلة لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء المحافظة، بعد استماعها إلى آراء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة إليهم بالمستشفى.

وتابعت الهيئة أن مستشفى الأطفال التخصصي تقدم العديد من الخدمات الطبية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر نواة المنظومة الجديدة في محافظات الصعيد، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ (21 سرير عناية، 10 ماكينات غسيل كلوي، مناظير جهاز هضمي وكبد، 4 غرف عمليات جراحة، عمليات قلب مفتوح وقسطرة، 5 عنايات، 3 حضانات، 20 أسرة داخلية، بنك دم، أشعات، معامل).

يذكر أنه يرافق رئيس هيئة الرعاية الصحية اليوم وزيرة الصحة والسكان في جولتها التفقدية إلى عدد من المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بفيروس كورونا في المستشفيات المخصصة منها للعزل، والتي شملت زيارة مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى إيزيس التخصصي، مركز صحة الطود، كما أنه من المقرر متابعة بعض أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة.

ويرافق وزيرة الصحة والسكان أيضًا خلال الجولة اليوم، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

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