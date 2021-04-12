842 إصابة و11 وفاة بكورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية 842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي مصابي المملكة إلى 399 ألفا و277 شخصا.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الإثنين، أن هناك 706 حالات تعافت؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 384 ألفا و27 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و765 حالة، بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.