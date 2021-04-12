الحق.. أحدث حلقات الكاثوليكية من «كلمة اليوم».. فيديو

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الحق.وجاء ذلك تحت شعار: "فقالَ يَسوعُ لِلذينَ آمنوا بِه مِنَ اليَهودِ: «إذا ثَبَتُّم في كلامي، صِرتُم في الحَقيقةِ تلاميذي: تَعرِفونَ الحقَّ، والحقُّ يُحرِّرُكُم. (يوحنّا8 31-32)".وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.