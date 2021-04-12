تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد حبس متهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.ويواجه "أ. ع" في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.كما يواجه المتهمون اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.