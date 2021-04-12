المحامين تعقد جلسة فض مظاريف الممارسة العامة لطباعة العدد الأول من مجلة المحاماة ٢٠٢١

عقدت اللجنة المختصة بإجراء مناقصة مجلة المحاماة، اليوم الإثنين، جلسة فض المظاريف الفنية والمالية، وبحضور ممثلي مطابع الأهرام، وأخبار اليوم، والجمهورية، والشرطة، وشركة ناس للطباعة.قال الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد: إنه تم فض المظاريف الفنية والمالية بمعرفة اللجنة المختصة، وتم إجراء الممارسة بين الشركات على أقل الأسعار، مشيرًا إلى أنه ما زالت اللجنة منعقدة حتى إعلان إرساء الممارسة على إحدى الشركات.وتكونت اللجنة المختصة من الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، والأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، والأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس، والأستاذ محمود فهمي، والأستاذ أحمد ماهر ممثلي الشئون القانونية، والأستاذ محمد كمال المدير المالي.وكانت نقابة المحامين، قد أعلنت عن طرح ممارسة عامة لطباعة العدد الأول لعام 2021 من مجلة المحاماة، على أن تقدم العطاءات الفنية والمالية اعتبارا من تاريخه وحتى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠21.وأعلن الأمين العام المساعد، عن إرساء المناقصة على أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، وذلك لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط؛ على أن تطبع خلال أسبوع من تحرير العقد، وذلك بعد العرض على نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.وأكد «الداخلي» أن هناك عروض أسعار مختلفة التكلفة بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه، ومليون ومائتي ألف جنية، وتسعمائة ألف جنيه، وسبعمائة ألف جنية، وخمسمائة ألف وواحد وثمانون جنيه، منوهًا إلى أنه اللجنة توصلت لأقل سعر لطباعة المجلة وهو خمسمائة ألف وواحد وثمانون جنيه.