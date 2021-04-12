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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القديس زينون الأسقف

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:54 م
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس زينون الأسقف.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إنه ولد القديس زينون في موريتانيا بقارة افريقيا. فى القرن الرابع الميلادي. ومنذ صغره انصب على أعمال البر والصلاة والتقوى. وانضم الى الرهبنة وهو صغير السن. وكان يرتقي من فضيلة الى فضيلة حتى صار قدوة لجميع الرهبان. وكان له شوق إلى الوعظ فكان يطلب دائما إلى الله أن ينعم عليه أن يكرز بإنجيله وتعليمه الى الشعب.

واضاف:" وكتب كتب كثيرة لتفنيد أضاليل الوثنيين والهراطقة الأريوسية ولتثبيت الإيمان المسيحي الصحيح. وبعد زمان قليل وشي به أمام الملك بانه لا يريد أن يسجد للأوثان. أما الملك فلنسيانه الاحسان الذي عمله معه القديس زينون أرسل استدعاه ليستميله إلى عبادة الآلهة الكاذبة. فلما لم يمكنه أن يزعزعه عن إيمانه عذبه بعذابات اليمة مختلفة ثم قتله وكان ذلك يوم 12 ابريل علم 372م. ووشحه الله بعمل آيات كثيرة تمت بشفاعته. وبذلك تأيدت قداسته.

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