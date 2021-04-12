فيلم «حنة ورد» يفوز بجائزة أفضل مخرج من رومانيا

حصل الفيلم المصري القصير حنة ورد على الجائزة الـ 18 له منذ انطلاق عرضه عالميا.وفاز فيلم حنة ورد بجائزة افضل مخرج من مهرجان Long Story Shorts international Film Festival والذي يقام في بوخارست برومانيا.يحكي "حنة ورد" الفيلم الروائي القصير عن طفلة عمرها 7 سنوات، تتابع ما يحدث داخل البيوت المختلفة أثناء ذهابها مع والدتها. قرر المخرج مراد مصطفى من اللحظة الأولى أن يكون الفيلم من وحي خيال كاتبيه "بس في نفس الوقت فيه جزء وثائقي"، حقق مصطفى ذلك من خلال أبطال الفيلم، إذ كانت مرحلة اختيارهم هي الأطول والأصعب "لأنهم ناس عادية مش ممثلين".