كردون أمني حول العقار المائل بالدقهلية (فيديو)

فرضت مديرية أمن الدقهلية كردونا أمنيا حول برج سكني مكون من 13 طابقا بتقسيم خطاب بمدينة المنصورة والمباني المجاروة له، عقب ميل مفاجئ في المبنى وظهور شروح في الدور التاسع.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي منطقة تقسيم خطاب بمدينة المنصورة، يفيد حدوث ميل في عقار سكني مكون من 13 طابقا وظهور شروخ في الطابق التاسع.وتفقد الدكتور أيمن مختار، محتفظ الدقهلية، موقع العمارة المشار إليها، وبالتنسيق الكامل مع اللواء رأفت عبدالباعث، مدير الأمن، وجه بتحرك كافة الأجهزة على الصعيدين الأمني والتنفيذي للموقع والإخلاء الفوري للعمارة المائلة والعمارة المجاورة لها من السكان وفرض كردون أمني حول الموقع حفاظًا على حياة المواطنين والمارة.ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من كلية الهندسة والمكتب الفني بالمحافظة والوحدة المحلية لحي غرب المنصورة لمعاينة العمارتين اليوم وإعداد تقرير فني هندسي لتحديد الأسباب التي أدت إلى حدوث الميل.