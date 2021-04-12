بالأرقام.. خريطة الإصابات والوفيات بكورونا حول العالم

حالة من التخبط الشديد تعيشها دول العالم في الفترة الحالية، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا من جديد في الموجة الثالثة التي دخلتها دول بالفعل بل ووصلت البعض إلى ذورتها ولازالت دول آخرى على مشارفها، وبحسب التوقعات ستكون أعنف وأشد من الموجتين الأولى والثانية.ويصارع العالم في الوقت الحالي من أجل مواجهة كورونا باللقاحات، فتسعى الدول إلى تلقيح أغلب سكانها ومواطنيها، بحيث يكون لديهم مناعة قوية يستطيعون من خلالها مواجهة الوباء، بالرغم من أن جرعات اللقاح المنتجة عالميًا لن تكفي كل سكان العالم بالتأكيد.واتساقًا مع ذلك، فقد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم، تسجيل الدول الأعضاء أربعة ملايين و342 ألف إصابة مؤكدة، و115 ألف و440 وفاة، بسبب فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة.وأوصت المراكز الإفريقية في بيان لها الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.وليست إفريقيا فقط ولكن العالم بأكمله حدث له نوع من التطور في أعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة الأخيرة، وترصد "الدستور" في التقرير التالي خريطة الإصابات والوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في دول العالم وإلى أين وصلت؟.منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في ديسمبر العام 2019 إلى الآن توفى 2 مليون و929 ألف و563 شخص حول العالم جراء الإصابة بالفيروس، بينما بلغت أعداد الإصابات 136 مليونًا و641 ألفًا و901 إصابة منذ ظهور الجائحة.تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول الأكثر تضررًا في العالم، فقد بلغت الإصابات بها 31 مليون و151 و493 حالة إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 561 ألف و783 حالة وفاة، وتأتي في المرتبة الثانية حاليًا البرازيل التي تسجل 351 ألف و334 حالة وفاة جراء كورونا.ثم المكسيك بواقع 209 ألف و212 حالة وفاة، بينما الهند سجلت إلى الآن 196 ألف و275 حالة وفاة، كذلك بريطانيا ذات معدل وفيات مرتفع بلغت 127 ألف و080 حالة وفاة، بينما فرنسا التي تعيش حالة إغلاق عام كامل قاربت أن تصل إلى 100 ألف وفاة من فيروس كورونا.وفي ألمانيا تجاوز عدد الإصابات بالفيروس حاجز الثلاثة ملايين وفقًا للأرقام التي نشرها مركز مكافحة الأمراض التابع لمعهد روبرت كوخ، وقال المعهد إن العدد الإجمالي للإصابات بات يبلغ الآن 3 مليون و011 ألف و513 حالة إصابة، بينما الوفيات بلغت 78،452 وفاة.وبلغ معدل الإصابات على الصعيد الوطني نسبة لعدد السكان في الأيام السبعة الأخيرة 136،4 لكل مئة ألف شخص، بينما يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90426 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4635 حالة وفاة.وسجلت إيطاليا 114254 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، منذ بدء التفشي في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى محصلة في أوروبا بعد بريطانيا، والسابعة على مستوى العالم، وسجلت البلاد 3.77 مليون إصابة حتى اليوم.وعلى صعيد الوطن العربي فإن آخر تعداد وصلت له ليبيا كان 166 ألف و88 حالة إصابة بينما الوفيات 2807 حالة، وتلقت ليبيا شحنتين تحوي كل منهما 100 ألف جرعة لقاح سبوتنيك-في، إضافة إلى 57600 جرعة لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس.بينما في مصر فبحسب أخر إعلان أطلقته وزارة الصحة المصرية بلغ عدد الإصابة بفيروس كورونا 210 ألف و489 حالة إصابة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12445 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مع تحذيرات من وزارة الصحة بالاستمرار في اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة.