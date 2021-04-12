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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. وقراءات الكنيسة بشكل مفصل لـ 4 برمودة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:48 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، قراءات وطقوس اليوم القبطي 4 من شهر برمودة ثامن شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

- النبوة: أمثال 8: 1 - 11، إشعياء 43: 10 - 28، أيوب 32: 6 - 16

- باكر: مزامير 38: 9 - 9، مرقس 12: 1 - 12.

- قراءات القداس:

البولس:1 تسالونيكي 4: 1 - 18

الكاثوليكيون: يعقوب 4: 7 - 12

الإبركسيس: اعمال 18: 9 - 18

السنكسار: استشهاد بقطر، وداكيوس، وأكاكيوس، وإيريني العذراء ومن معهم من القرن الرابع الميلادي.

الإنجيل: مزامير 35: 1 - 2، لوقا 13: 1 - 5.

وشهر برمودة هو أحد أشهر الصيف في السنة القبطية، وهو الثامن في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت، الذي يعقبه بابة، ثم هاتور، ثم شهر كيهك، ثم طوبة، ثم أمشير، ثم برمهات، ثم برمودة الحالي.

وشهر برمودة سُمي بذلك الاسم نسبة إلى (رينو) إله الرياح القارصة أو إله الموت، ويصور أحيانا بصورة أفعى نسبة إلى رموتة الأفعى المقدسة إله الحصاد لأن فيه تنضج المزروعات، ويقحل وجه الأرض لأنه موسم الحصاد، وتعتبر أبرز أمثال الشهر: "برمودة دق بالعامودة" في إشارة إلى أجواء الحصاد، وأن أشهر ما يتميز به شهر برمودة هو الورد والزهور.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد المصريين القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم، وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أطول أصوامها المتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن الأكل والشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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