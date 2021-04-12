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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الجزائرية كنزة مرسلي تدخل الموسم الرمضاني بعملين دراميين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:48 م
الفنانة الجزائرية
الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي
محمد مجدي
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تشارك الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي في دراما رمضان هذا العام ٢٠٢١ في عملين تقوم ببطولتهما لتعلن دخولها مجال التمثيل وبقوة وتضع اسمها بجوار نجوم مسلسلات رمضان. أول هذه الأعمال مسلسل " أحوال الناس" في موسمه الثاني، والذي يقدم هذا العام بشكل مختلف عن الموسم السابق، حيث يقدم بشكل ومحتوي درامي أكبر لمناقشة القضايا الاجتماعية بصورة درامية من خلال أربع قصص منقسمة علي ٢٦حلقة، تقوم كنزة ببطولة واحدة من القصص الأربعة وهي " مكاتيب "، العمل من انتاج وبطولة رضا سيتي 16 وإخراج أمين بومدين، وتشارك كذلك كنزة بغناء التتر.

العمل الثاني التي تقوم ببطولته ايضا هو مسلسل ليام والذي سيكون نقلة لها في مشوارها الفني وفي الدراما الجزائرية، حيث ان العمل يفجر عدد من القضايا الهامة والتي لم تناقش من قبل في أي عمل، المسلسل سيناريو وحوار منال مسعودي وإخراج نسيم بومايزة ومن المقرر عرضه عبر التلفزيون الجزائري.

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