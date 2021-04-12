خفض العاملين بمديرية وإدارات ومدارس المنوفية لـ50% خلال رمضان

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أمرا إداريا بتخفيض عدد العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بنسبة 50% خلال شهر رمضان المبارك.وقال أحمد سويد، مدير المديرية، إن القرار جاء بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، لجميع المديريات الخدمية بنطاق المحافظة بتخفيض أعداد العاملين بالدواوين والوحدات التابعة لها، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم، بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية وتقديم الخدمات للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية من العاملين خلال أعمال الامتحانات وتحت مسئولية الرئيس المباشر.وفي سياق متصل، أكد سويد على الالتزام التام بأعمال التطهير لكافة الأماكن والوحدات التابعة بكل أساليب الوقاية بصفة مستمرة على مستوى المكاتب الإدارية والفصول والطرقات والحمامات والمعامل ودورات المياه في ظل جائحة كورونا، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب والعاملين بالمدارس.