إصابة طفل سقط من أعلى عارضة ملعب كرة قدم بالدقهلية

أصيب طفل عمره ٧ سنوات، بنزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، بعدما سقط من أعلى عارضة ملعب كرة قدم بمركز شباب قرية "ميت لوزة" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من المستشفى الدولى بالمنصورة بوصول الطفل " إسلام السيد عبد الهادی " 7 سنوات، تلميذ، ومقيم طرف اسرتة بقرية "ميت لوزة" دائرة المركز مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ( إدعاء سقوط من علو ).وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والدته المدعوة "هالة شعبان عبد المقصود سليمان " ۳۳ عاما، ربة منزل، ومقيم بذات القرية قررت بانه حال لهو نجلها وتسلقه العارضة الحديدية بملعب كرة القدم بمركز شباب القرية، اختل توازنة وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٨٥٥ ۲۰۲۱ إدارى مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.