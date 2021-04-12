مؤسسا جوجل بقائمة من تزيد ثرواتهم على 100 مليار دولار

انضم مؤسسا جوجل لاري بيج وشريكة سيرجي إلى قائمة الأشخاص حول العالم الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليار دولار.وذكر تقرير لشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن " نادي الـ 100 مليار دولار" يضم أيضا كلا من مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، وإيلون ماسك من تسلا، برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة LVMH.وأشار آخر تحديث للمؤشر إلى أن هؤلاء الأشخاص يمتلكون ثروة مجتمعة تزيد على تريليون دولار، وقد شهدوا ارتفاع ثرواتهم بما مجموعه 110 مليارات دولار هذا العام.يتصدر بيزوس قائمة بلومبرج بثروة صافية قدرها 196.6 مليار دولار، بزيادة 6.3 مليار دولار، في حين أن برين هو الأقل ثراءً، حيث بلغ صافي ثروته 100.2 مليار دولار بعد أن شهد ارتفاع ثروته بمقدار 20.4 مليار دولار في تلك الفترة.