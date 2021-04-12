مرصد الكهرباء: 23900 ميجاوات أقصي حمل اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم، الاثنين، 23900 ميجاوات، وأن الحمل الأدنى 16400 ميجاوات، لافتًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26300 ميجاوات، مقابل 18350 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى أمس بلغ 16900 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.