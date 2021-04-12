ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف

قال الشاعر ضياء فريد، تعليقًا على فوز ديوانه "ضل عطشان للدفا" في القائمة القصيرة لجائزة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية، إنه التجربة السابعة المنشورة، وديوان العامية الرابع له، مضيفًا:"حاولت أن أخرج فيه عن المألوفِ في كتابةِ العاميةِ قدر المستطاع دون البعد عن جوهر القصيدة، باحثًا عن صورٍ مغايرة قدر المستطاع قليلًا ما يطرق أبوابها الشعراء".وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ربما حققت ذلك أو ما زلت أسعى، لكن وصول هذه التجربة إلى القائمة القصيرة في جائزةٍ كبيرةٍ تحمل اسم شاعرٍ كبيرٍ وهو عبدالرحمن الأبنودي ضمن منافسةٍ كبيرةٍ؛ بالنسبةِ لي إشارة إلى أنني على الطريق الصحيح. أهديت ديوان للحب حيًا وميتًا، لمن يحترقون كأعواد البخور كل صباح ولا تنطفئ نارهم أبدًا".وعن كون الجائزة تحمل اسم الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، أكد "فريد" أنه كان شاعرًا فريدًا يكتب العامية بلسانٍ عربي مبين، وكان مدرسةَ نفسه، فلم يتبع ولم يقلد، وأضاف بابًا كاملًا في تاريخ شعر العامية يحمل اسمه.واختتم قائلا: "وفي رأيي واجب على كل شاعرٍ أن يجدد ويضيف، وأن يحاول قدر المستطاع البحث عن مفرداته الخاصة التي تميزه عن غيره، فلا يتشابه الكلام، ونميز الجيد من الطالح. ربما محاولات ذلك قليلة، لكن هناك من يحاول فعلًا".وأعلنت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار، القائمة القصيرة لـ "جائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية" في ذكرى ميلاد الشاعر الموافق 11 أبريل، وهذا لما للراحل من إسهام كبير في شعر العامية المصرية، وفى مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.كانت مكتبة الإسكندرية قد بدأت في تلقي الأعمال المشاركة بمقرها في بيت السناري بالقاهرة في الفترة من 1-11-2020 وحتى 31-1-2021، وتم مد فترة التقديم إلى 15 فبراير 2021، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا في ظل جائحة كورونا. وعملت لجنة التحكيم بعد ذلك على تقييم الأعمال بنظام الدرجات؛ من أصل 400 درجة، وقد انتهت من تجميع الدرجات واختيار القائمة القصيرة في أبريل.واعتمد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تلك النتائج بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها، وجاءت القائمة في فرع شعر العامية والترتيب أبجديًا كالتالي:- أحمد محمد أحمد أمين الجمل عن ديوانه: «جاوي».- إسلام حمادة عيد محمد عثمان عن ديوانه: «بيورثوا المأساة ببساطة».- حبيبة زين العابدين عبدالرسول جودة عن ديوانها: «سيرة الجميز».- خليل عز الدين خليل الحلواني عن ديوانه: «الحب في شارع الجيش».- ضياء الحق شعبان فريد على شدو عن ديوانه: «ضل عطشان للدفا».وفي فرع الدراسات النقدية جاءت القائمة كالتالي طبقًا للترتيب الأبجدي:- أحمد محمد الصغير محمد عن دراسته: «سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي؛ مقاربة نقدية».- أسماء عطا جاد الله عبدالكافي عن دراستها: «ملحمة البناء وآلية التواصل الاجتماعي في ديوان جوابات حراجي القط للأبنودي دراسة تحليلية».- رضا عطية إسكندر فرج عن دراسته: «أبنية التشكيل الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي».- محمد هلال إبراهيم محمد ريان عن دراسته: «ربابة لبطل مهمَّش (الأبنودي راوي السيرة الشعبية الحديثة- أحمد سماعين وحراجي القط)».يذكر أن هذه هي الدورة الثالثة للمسابقة التي تنقسم إلى فرعين، الفرع الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني للجائزة فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.