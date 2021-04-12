زايد تتفقد وحدة «الشراونة» بأسوان.. وتوجه بتجهيزها للتأمين الصحى الشامل

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، محافظة أسوان، في إطار زياراتها الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، وذلك ضمن زيارة موسعة تجريها الوزيرة لليوم الثاني على التوالي بمحافظات الصعيد.رافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية بالوزارة، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام للتأمين الصحي بمحافظة أسوان، والدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد وحدة طب أسرة الشراونة بمحافظة أسوان بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، موجهة بسرعة الانتهاء من توريد جميع التجهزات الطبية وغير الطبية بالوحدة واختبارها للتأكد من كفاءتها تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت ملفات طب الأسرة بالوحدة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدة 10 آلاف ملف فردي بنسبة 80% من إجمالي عدد المواطنين المستهدفين، موجهة في هذا الصدد رسالة إلى أهالي أسوان بسرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل للانتفاع من الخدمات الطبية المقدمة بها.وتابع مجاهد، أن الوزيرة وجهت بإنشاء وحدة إسعاف تتبع وحدة طب أسرة الشراونة، للتيسير على الأهالي في سرعة حصولهم على الخدمة الطبية، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في التمركزات الإسعافية على مستوى الجمهورية.يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي "الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء"، والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، وبورسعيد التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي السويس وأسوان والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية على مدار يومين بتفقد عدد من المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.