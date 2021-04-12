الأحد الأول من الخماسين المقدسة بكنيسة نوتردام دي إيجيبت في باريس

ترأس قداس الأحد الأول من الخماسين المقدسة بكنيسة نوتردام دي ايجيبت في باريس، القس يوساب مهني، راعي الكنيسة.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء في وجود الأب بيير من رهبنة الجزويت بباريس.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قام الأب بيير بإلقاء العظه وكانت عن "توما"، في حضور الشماس الإنجيلي جوزيف من صدفه بأسيوط مع حضور شعب الكنيسة، والإحتفاظ بالتباعد والإجراءات الإحترازية.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.