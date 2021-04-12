الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان، حيث استقبل نيافته القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، وشعب الرعية.وألقى نيافته كلمة العظة حول "أحد مريض بركة بيت حسدا"، قائلًا: لنتخيل معًا أن الخمسة أروقة هي خمسة أماكن أو قاعات لمن يعانون من الأمراض، ليست فقط أمراض جسدية، بل أمراض روحية:1- الرواق الأول هم المرضى بالملل الروحي.2-الرواق الثاني هم المؤجلون.3-الرواق الثالث هم المرضى في الضمير.4-الرواق الرابع هو الفتور الروحي.5- الرواق الخامس هم المخدوعون.وفي نهاية القداس، قدم نيافة المطران الشكر للأب الراعي، وراهبات قلب يسوع المصريات، الذين يخدمن بالكنيسة وكافة الخدام الذين يخدمون بالأنشطة بالكنيسة، مختتمًا القداس بالبركة الرسولية.جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقد الأنبا باسيليوس للكنيسة، ومتابعة الأنشطة الرعوية بها.