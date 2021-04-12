رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تقرير:برمجية الفدية Cring تضرب شركات صناعية كبري بالربع الاول

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:37 م
برمجية الفدية Cring
برمجية الفدية Cring
طارق عتمان
طباعة
كشف تقرير حديث لأمن المعلومات، عن أن جهات تخريبية نفّذت سلسلة من الهجمات باستخدام برمجية Cring الخبيثة خلال الربع الأول للعام الجاري.

ووفق فريق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب التابع لـ "سويس كوم" العالمية، فإن هذه الهجمات أصبحت منتشرة وضارة جدا، لكن لم يتّضح بعدُ كيف تصيب برمجية الفدية هذه شبكات الشركات الصناعية، لكن تحقيقًا أجراه خبراء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب لنظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي، في إحدى الشركات التي تعرضت للهجوم.

وكشف عن أن هجمات Cring تستغل ثغرة في خوادم الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، وضربت هذه الهجمات شركاتٍ صناعية في دول أوروبية، وأدّت في حالة واحدة على الأقل إلى إغلاق مؤقت لأحد مواقع الإنتاج.

وأصبحت ثغرة CVE-2018-13379 الموجودة في خوادم Fortigate VPN معروفة منذ العام 2019، وجرت معالجتها وتصحيحها، لكن لم يتم تحديث جميع الأجهزة التي توجد بها هذه الثغرة.

ومنذ خريف العام 2020، بدأت تظهر في منتديات الويب المظلمة قوائم جاهزة بعناوين IP للأجهزة التي تحتوي على الثغرة، ما قد يمكّن المهاجمين من الاتصال بالجهاز عبر الإنترنت والوصول عن بُعد إلى ملف XML الذي يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور المخزنين بنص واضح.

وكشفت الاستجابة للحوادث، التي أجراها خبراء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب لدى كاسبرسكي، أن سلسلة هجمات Cring من هجمات طلب الفدية، استغلت الجهة التخريبية ثغرة CVE-2018-13379 للوصول إلى شبكة الشركة.

وأظهر التحقيق أنه في وقت ما قبل المرحلة الرئيسة من العملية، أجرى المهاجمون اتصالات لاختبار بوابة VPN، للتأكّد على ما يبدو من أن بيانات اعتماد المستخدم المسروقة لشبكة VPN لا تزال صالحة.

واستخدم المهاجمون في يوم الهجوم، بعد وصولهم إلى أول نظام على شبكة المؤسسة، الأداة المساعدة Mimikatz في سرقة بيانات اعتماد حساب مستخدمي Windows الذين سبق لهم تسجيل الدخول إلى النظام المخترق.

وكان المهاجمون محظوظين بعد ذلك في اختراق حساب مسؤول النطاق الشبكي، ليبدأوا بعد ذلك في الانتشار إلى أنظمة أخرى على شبكة الشركة مستغلين تمتّع المسؤول بحقوق الوصول إلى جميع الأنظمة على الشبكة باستخدام حساب مستخدم واحد.

وبعد أن أجرى المهاجمون استطلاعًا شاملًا وأحكموا سيطرتهم على الأنظمة المهمة للعمليات الصناعية، نزّلوا البرمجية الخبيثة Cring وأطلقوا بها هجوم طلب الفدية.

ووفقًا للخبراء، فإن عدم تحديث قواعد البيانات الخاصة بالحل الأمني المستخدم على الأنظمة المهاجمة، أولًا بأول، لعب أيضًا دورًا رئيسًا في نجاح الهجوم، إذ منع الحلّ الأمني من اكتشاف التهديد وإيقافه. كذلك تجدر الإشارة إلى أن بعض مكونات حل مكافحة الفيروسات، كانت قد عُطّلت، ما قلّل من فعالية الحماية.

وقال ياخسلاف كوبيتسيف الخبير الأمني في فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب لنظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي: إن تفاصيل مختلفة للهجوم تشير إلى أن المهاجمين حلّلوا بعناية البنية التحتية للشركة المستهدفة وأعدوا بنيتهم التحتية وأدواتهم الخاصة بناءً على المعلومات التي جمعوها في مرحلة المعاينة والاستطلاع، موضحًا، مثلًا: أن الخادم المضيف للبرمجية الخبيثة التي جرى منها تنزيل Cring، مُنح إمكانية التسلل عن طريق عنوان IP ولم يستجب إلا للطلبات الواردة من عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف: "أخفت النصوصُ البرمجية، التي استخدمها المهاجمون في نشاطهم التخريبي، البرمجيات الخبيثة لتبدو وكأنها إجراءات يتخذها حلّ مكافحة الفيروسات المؤسسي، وأنهت العمليات التي نفذتها خوادم قاعدة البيانات (Microsoft SQL Server) وأنظمة النسخ الاحتياطي (Veeam) التي تم استخدامها في الأنظمة المختارة للتشفير. ويوضّح تحليل نشاط المهاجمين، بناءً على نتائج التحقيق الذي أجري على شبكة الشركة، أنهم اختاروا تشفير تلك الخوادم التي اعتقد المهاجمون أنها ستسبب أكبر ضرر لعمليات الشركة في حالة فقدها".

ويوصي التقرير باتباع التدابير التالية للحفاظ على الأنظمة محمية من هذا التهديد
• الحرص على تحديث البرمجيات الثابتة على بوابة الشبكة الافتراضية الخاص VPN Gateway متى ما أتيحت أحدث الإصدارات.

• الحرص على تحديث حلول حماية النقاط الطرفية وقواعد البيانات الخاصة بها لأحدث الإصدارات.
• الحرص على الإبقاء على جميع الوحدات النمطية في حلول حماية النقاط الطرفية نشطة دائمًا، على النحو الموصى به من قبل الجهة المنتجة.

• الحرص على من أن سياسة الأدلة النشطة لا تسمح إلا للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى تلك الأنظمة وفق احتياجاتهم التشغيلية.

• تقييد الوصول عبر VPN بين المرافق والحرص على إغلاق جميع المنافذ التي لا تتطلبها الاحتياجات التشغيلية.

• إعداد نظام النسخ الاحتياطي لتخزين النسخ الاحتياطية على خادم مخصص.

• ضع في اعتبارك تنفيذ حلول أمنية من النوع الذي يكشف عن التهديدات ويستجيب لها عند النقاط الطرفية في كلٍ من شبكات تقنية المعلومات وشبكات التقنيات التشغيلية، وذلك تعزيزًا لقدرة الشركة على مقاومة هجمات برمجيات الفدية المحتملة.

• قد يكون من الملائم تعديل خدمات الكشف والاستجابة المدارة، من أجل الوصول الفوري إلى أعلى مستوى من المهارات والمعرفة من خبراء الأمن المحترفين.

• استخدم حلول الحماية المخصصة للعمليات الصناعية، التي تحمي العُقد الصناعية ويتيح مراقبة شبكة التقنيات التشغيلية للكشف عن أي نشاط خبيث وإيقافه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشري «تيك تيك»

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف

ناصر الزعابي يثير أمواج الدهشة في ديوانه الجديد «متهدم مثل حائط»

عروض مسرحية وورش فنية متنوعة بـ «ثقافة الفيوم»