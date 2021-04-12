45 فرع «جمعيتى» تشارك فى «أهلًا رمضان» ببنى سويف

أكد المحاسب حسن القماش، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك تم اختيار 45 فرعًا لـ"جمعيتي" لشباب الخريجين للمشاركة في معارض "أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تصل إلى 25%.وأضاف القماش في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن جميع فروع معارض "أهلًا رمضان" تعمل على توفير جميع السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية حتى يوم وقفة عيد الفطر المبارك، لإتاحة جميع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.وتابع أن هناك توحيدًا لأسعار السلع الحرة المطروحة في الهايبرات الماركت التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة.