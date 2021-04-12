وزير التموين: المستفيدون بمبادرة إحلال السيارات لن يستبعدوا من الدعم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.وأضاف المصيلحي، أنه دعمًا لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة، والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدًا استمرارهم في صرف الدعم التمويني والخبز أيضًا.وأشار وزير التموين إلى أن تلك التوجيهات تأتي في إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، والتي أطلقتها وزاره التجارة والصناعة بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.