لجنة أزمات جامعة الأزهر تشيد بأداء الطواقم الطبية في مواجهة كورونا

أشادت لجنة الأزمات والكوارث بجامعة الأزهر خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بجهود الطواقم الطبية بقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، على أدائهم المشرف منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 م الماضي.ووجهت اللجنة الشكر والتقدير لعمداء كليات الطب بجامعة الأزهر، وتوجيه الشكر لمديري المستشفيات الجامعية بالقاهرة (الزهراء - الحسين - سيد جلال) بجانب مستشفيات، أسيوط، ودمياط.واستعرضت اللجنة جهود أطباء جامعة الأزهر المشرف منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مشيدة بهذه الجهود التي يسطرها التاريخ بحروف من نور.وأعلنت لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، جاهزيتها للعمل جنبا إلى جنب بروح الفريق من خلال التعاون الدائم والمستمر بينها وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار.ووجهت اللجنة الشكر للدكتور مصطفى أبو العنين رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، على جهوده المخلصة في سبيل تدريب وتأهيل الأطباء من أجل النهوض والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني في ظل الظروف الحالية.ضم الاجتماع كل من الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتور عبدة مبروك الشافعي مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتورة تغريد عبد الرحمن مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور مصطفى أبو العنين رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.