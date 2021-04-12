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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تنظم معسكر «الخيمة الرمضانية» بالإسكندرية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:32 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قامت الحضانة الدامجة بمركز سيتي بالإسكندرية، بتنظيم معسكر الخيمة الرمضانية لأطفال الحضانة.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك تحت إشراف الأب بيشوي عبد المسيح مدير المركز، كما شارك في تنظيم اليوم مكتب العلاقات العامة والتوعية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قام الأطفال بالمشاركة في العديد من الفقرات ومنها الأشغال الفنية المتعددة التي تساعد على الإحتفال بالأجواء الرمضانية.

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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