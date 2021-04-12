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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف مطروح: فتح مصلى السيدات لصلاة التراويح بشروط

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:55 م
أوقاف مطروح
أوقاف مطروح
ياسمين شعيب
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عقد الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اجتماعا مع مديري الإدارات والمفتشين، وذلك لمناقشة الاستعداد لصلاة التراويح.

وكلف وكيل أوقاف مطروح جميع القيادات بالصلاة بالمساجد ومتابعة صلاة التراويح ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى انعقاد غرفة عمليات بالمديرية بشكل دائم وبرئاسة مدير الدعوة وعضوية مدير المتابعة.

وأكد على العمل بغرف العمليات الفرعية بكل إدارة برئاسة مدير الإدارة وعضوية المفتشين والمتابعة على مدار اليوم ورفع تقرير يومي عن صلاة التراويح ومدى الالتزام بالتعليمات.

ووجه بفتح مصلى السيدات بشرط وجود واعظة أو محفظة أو مرشدة مع اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا منع الإجازات لمن يعملون بالمساجد من أئمة ومؤذنين ومقيمي شعائر وعمال وقيادات المديرية والمديرين ورؤساء الأقسام والمفتشين.

وأشار إلى الإعلان عن صدقة الفطر وصكوك الأضاحي وعدم القيام بأعمال إنشائية في المساجد إلا بشرطين "موافقة الإدارة الهندسية، ترخيص مباني من مجلس المدينة" مؤكدا على منع ممارسة عمل الجمعيات داخل المساجد.

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