قداسة البابا يحاضر فى دورة التدبير الكنسى لـ19 كاهنًا بلوجوس

بدأ المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، أمس، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، دورة متخصصة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ ١٩ كاهنًا كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد سامهم منذ شهر للخدمة في عدة كنائس بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.يشارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى يوم ١٧ من شهر أبريل الجاري، أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف.وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية بعنوان (الدعوة الكهنوتية عظمة وبهاء).ولأهمية مثل هذه الدورات، بدأ عقد مثيلات لها مع مجموعات مختلفة من الرهبان والكهنة بهدف تحسين العمل الرعوي والإداري في خدمة الكنيسة القبطية، بعد أن خاضها، قبيل سيامتهم الأسقفية، الآباء الأساقفة السبعة الجدد الذين سيموا في مارس الماضي، وكذلك مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم خلال السنوات القليلة الماضية.