6 وفيات و1060 إصابة بكورونا فى البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، تسجيل ست حالات وفاة من جراء الاصابة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 561 حالة، إضافة إلى تسجيل 1060 إصابة جديدة.وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" إن من بين الإصابات الجديدة 354 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 662 حالة لمخالطين لمصابين و44 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 144917 حتى الآن بعد تسجيل 1028 حالة.