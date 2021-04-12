مستوطنون يجرفون أراضى فى جالود جنوب نابلس

جرفت آليات المستوطنين، اليوم الإثنين، نحو 15 دونما من أراضي جالود جنوب نابلس.وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "إيش كودش" جرفوا نحو 15 دونما من أراضي جالود المزروعة بالقمح، مشيرا إلى أن المستوطنين أقدموا على سرقة كميات كبيرة من التراب الأحمر.