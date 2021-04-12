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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات مكثفة بأسوان لاستقبال شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:25 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم.

وجاء ذلك من أجل تحقيق التعايش السلمي والآمن مع أزمة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون إستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الإلتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الإلتزام بعدم إصطحاب الأطفال للصلاة، وكذا الإلتزام بعدم إستقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التجهد، بالإضافة إلى الإلتزام بعدم السماح بالإعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه من ضمن القرارات أيضًا حظر إقامة موائد الإطعام الرمضانية سواء في أماكن مفتوحة " كالشوارع والميادين وساحات المساجد ومداخل الأبنية السكنية وغيرها أو في أماكن مغلقة، كما يحظر خلال شهر رمضان إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، ويحظر كذلك إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية.

وأكد على أنه يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات مجلس الوزراء، علاوة على حظر مخالفة قرار وزير التنمية المحلية الواردة بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا حظر مخالفة قرار وزير السياحة والآثار بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية.

وأضاف محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك فإننا مستمرون في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين فيما يتعلق بضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامات في أماكن التجمعات ووسائل النقل الجماعى، ومنع إقامة الإحتفالات بدور المناسبات أو سرادقات العزاء، موضحًا بأن الأجهزة المعنية تواصل أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة والمؤسسات المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من أي إصابات أو أضرار أخرى.

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