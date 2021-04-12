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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث سبل التعاون فى تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:59 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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قام اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بزيارة لمقر جامعة المنوفية كان في استقباله الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ونوابه، للوقوف على آخر المستجدات ومناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة وكذا قانون التصالح، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والجامعة في تنفيذ منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وكيفية الاستفادة من تطبيقها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين، واستعراض دور الجامعة في تطبيق المنظومة والتكاتف بما يساعد على إنجاح منظومة البناء الجديدة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الجامعات سيكون لها دور كبير في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك من خلال الوحدات الخاصة بها مشيرا إلى التنسيق الكامل مع رئيس الجامعة في الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء بهدف دعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات.

وعلى هامش الزيارة قدم محافظ المنوفية التهنئة لقيادات جامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيا لهم دوام التوفيق وأن يحفظ الله مصرنا الغالية وينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد أعرب رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة مؤكدا استمرار التعاون بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكل القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

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