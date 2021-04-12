قطر: الهجوم على منشأة نطنز الإيرانية عمل تخريبي خطير

أدانت قطر، اليوم الإثنين، الهجوم على منشأة نطنز النووية في ايران، حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية.وقالت قطر: أن الهجوم على منشأة نطنز الإيرانية عمل تخريبي خطير.وفي السياق ذاته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: أن "تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة".وأشار علي أكبر صالحي إلى أنه "تم تشغيل كهرباء حالات الطوارئ في منشأة نطنز"، موضحا أن "سيتم وصل كهرباء مفاعل نطنز في غضون أيام".وأضاف: "تعرضت بعض أجهزة الطرد المركزي وسيتم التعويض عنها".وردا على تقارير بأن التعويض عن الخسائر سيستغرق 9 شهور، قال صالحي: "سنعوض جزءا كبيرا من الأضرار التي تعرضت لها المنشأة، والحادث لن يوقف حركة قطار الصناعة النووية الإيرانية".