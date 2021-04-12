تعرف على مواعيد عمل كوبري «النصر العائم» في رمضان

أصدرت غرفة عمليات محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، قرارًا بتشغيل كوبري النصر العائم الذي يصل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، على مدار الـ24 ساعة، وذلك تسهيلًا على المواطنين خلال شهر رمضان.وتضمن القرار، فتح الكوبري في حالة حدوث طوارئ ملاحية بقناة السويس، حيث يفصل الكوبري المجرى الملاحي لقناة السويس من اتجاه الرسوة، ويعمل الكوبري لعبور المشاة والسيارات القادمة من وإلى بورسعيد.