رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض مسرحية وورش فنية متنوعة بـ «ثقافة الفيوم»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:20 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث قدم قصر ثقافة الفيوم العرض المسرحي "S M L" على المسرح المكشوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، وهو نتاج ورشة نادي الموهوبين للتدريب على فنون الأداء لمسرح الطفل بقسم المواهب.

والعرض تأليف وبطولة مجموعة من الأطفال من أعمار مختلفة، وتدريب وإخراج الفنان أحمد السلاموني، وأكد مخرج العرض على أهمية اكتشاف مواهب الأطفال المختلفة وناشد أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم واكتشاف ميولهم وتنمية مواهبهم، فيما نفذت المكتبة العامة بالقصر بالتعاون مع طلاب الفرقة الثانية بكلية الخدمة الاجتماعية احتفالية "يوم اليتيم" بدار عائشة حسانين وجمعية تحسين الصحة، تضمنت ورشة فنية لرسم فانوس رمضان، وفقرة ألعاب ترفيهية وحركية، إلى جانب مسابقات ورسم على الوجه، وعمل لوحة إرشادية لغسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وكيف تحمي نفسك من فيروس كورونا، وفى الختام تم توزيع الهدايا وفوانيس رمضان على أطفال الدار.

فيما عقدت المكتبة العامة بالقصر محاضرة تثقيفية بعنوان "المحميات الطبيعية" حاضر فيها عمرو سيد، باحث بجهاز شئون البيئة فرع الفيوم، تحدث فيها عن السياحة البيئية، ونشأة منخفض الفيوم، والمحميات الطبيعية في مصر، والتعرف على المحميات الطبيعية فى الفيوم ومنها محمية وادي حيتان، محمية بحيرة قارون، محمية وادي الريان، كما تم التعرف أيضا على بعض أنواع الطيور النادرة والطيور المهاجرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المثمر والفعال بين وزارة الثقافة ووزارة البيئة.

و نظمت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة، محاضرة بعنوان "انتصارات وبطولات حرب أكتوبر المجيدة 1973" للدكتور حسام الشريف، تضمنت الذكرى العطرة للأبطال الشهداء، وأكد على التضحيات التى بذلوها وقدموها لأبناء الوطن، ثم أوضح بعض الدروس المستفاده في حرب أكتوبر، كما ناقشت المكتبة ضمن المشروع الوطني للقراءة كتاب "حكايات واختراعات الشروق"، وكتاب "الطائرة وبالون البطة" للطفلة داليا محمود، والتي تناولت تدرج صنع الطائرات حتى وصلت إلى الشكل الحالي، وناقشت المكتبة بالتعاون مع المعهد العالي الخدمة الاجتماعية بالسادس من أكتوبر بمدينة الثقافة والعلوم بحث بعنوان "المناظرة في الخدمة الاجتماعية "للدكتورة آية أحمد.

وفى سياق متصل سياق نظم قسم نادى المرأة ورشة فنية مع طلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، لتعليم طريقة عمل مشغولة فنية لديكور رمضان من الفوم الملون والفلين، عبارة عن فانوس وهلال بطريقة سهلة وبسيطة.

موضوعات متعلقة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشري «تيك تيك»

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف

ناصر الزعابي يثير أمواج الدهشة في ديوانه الجديد «متهدم مثل حائط»

عروض مسرحية وورش فنية متنوعة بـ «ثقافة الفيوم»