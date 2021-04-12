عروض مسرحية وورش فنية متنوعة بـ «ثقافة الفيوم»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث قدم قصر ثقافة الفيوم العرض المسرحي "S M L" على المسرح المكشوف يستمر لمدة ثلاثة أيام، وهو نتاج ورشة نادي الموهوبين للتدريب على فنون الأداء لمسرح الطفل بقسم المواهب.والعرض تأليف وبطولة مجموعة من الأطفال من أعمار مختلفة، وتدريب وإخراج الفنان أحمد السلاموني، وأكد مخرج العرض على أهمية اكتشاف مواهب الأطفال المختلفة وناشد أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم واكتشاف ميولهم وتنمية مواهبهم، فيما نفذت المكتبة العامة بالقصر بالتعاون مع طلاب الفرقة الثانية بكلية الخدمة الاجتماعية احتفالية "يوم اليتيم" بدار عائشة حسانين وجمعية تحسين الصحة، تضمنت ورشة فنية لرسم فانوس رمضان، وفقرة ألعاب ترفيهية وحركية، إلى جانب مسابقات ورسم على الوجه، وعمل لوحة إرشادية لغسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وكيف تحمي نفسك من فيروس كورونا، وفى الختام تم توزيع الهدايا وفوانيس رمضان على أطفال الدار.فيما عقدت المكتبة العامة بالقصر محاضرة تثقيفية بعنوان "المحميات الطبيعية" حاضر فيها عمرو سيد، باحث بجهاز شئون البيئة فرع الفيوم، تحدث فيها عن السياحة البيئية، ونشأة منخفض الفيوم، والمحميات الطبيعية في مصر، والتعرف على المحميات الطبيعية فى الفيوم ومنها محمية وادي حيتان، محمية بحيرة قارون، محمية وادي الريان، كما تم التعرف أيضا على بعض أنواع الطيور النادرة والطيور المهاجرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المثمر والفعال بين وزارة الثقافة ووزارة البيئة.و نظمت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة، محاضرة بعنوان "انتصارات وبطولات حرب أكتوبر المجيدة 1973" للدكتور حسام الشريف، تضمنت الذكرى العطرة للأبطال الشهداء، وأكد على التضحيات التى بذلوها وقدموها لأبناء الوطن، ثم أوضح بعض الدروس المستفاده في حرب أكتوبر، كما ناقشت المكتبة ضمن المشروع الوطني للقراءة كتاب "حكايات واختراعات الشروق"، وكتاب "الطائرة وبالون البطة" للطفلة داليا محمود، والتي تناولت تدرج صنع الطائرات حتى وصلت إلى الشكل الحالي، وناقشت المكتبة بالتعاون مع المعهد العالي الخدمة الاجتماعية بالسادس من أكتوبر بمدينة الثقافة والعلوم بحث بعنوان "المناظرة في الخدمة الاجتماعية "للدكتورة آية أحمد.وفى سياق متصل سياق نظم قسم نادى المرأة ورشة فنية مع طلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، لتعليم طريقة عمل مشغولة فنية لديكور رمضان من الفوم الملون والفلين، عبارة عن فانوس وهلال بطريقة سهلة وبسيطة.