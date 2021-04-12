51 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع في العراق

أعلن العراق عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا تجاوزت 51 ألفا خلال أسبوع.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير، اليوم الاثنين، إن مؤسساتنا الصحية تسجل اعدادا متصاعدة من المصابين بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق. وأضاف أن العراق خلال الأسبوع الأخير سجل أكثر من 51 ألف إصابة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالشروط الصحية.وعزا أسباب هذا الارتفاع إلى التهاون وعدم الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي والتباعد المكاني.