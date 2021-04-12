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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عن الشعر والقصة.. لقاءات أدبية ومحاضرات في «ثقافة أسيوط»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:19 م
العامة لقصور الثقافة
العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، وشهد بيت ثقافة القوصية اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب برئاسة الشاعر مدثر الخياط، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي، ونادي الأدب بالقوصية، بمشاركة نخبة من أدباء الصعيد عبدالغنى مسعود، وجية محى الدين سعداوى، محمود أبو زيد، هنية شعبان، محمود صالح، وعدد من من المواهب الأدبية الشابة، وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعاميةن واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.

كما عقد قصر ثقافة أسيوط ملتقى ثقافي أدبي متنوع برئاسة الأديب على عبد الرازق، شارك فيه نخبة من الشعراء منهم محمد شافع، محمد جابر، الأديب أشرف عكاشة، الأديب أيمن رجب والأديب عاطف العزازى، والدكتورة فاطمة الشريف، والفنان التشكيلي حسام هاشم، رئيس مجلس إدارة نادي الكاريكاتير بالقصر.

بدأت فعاليات الملتقى بمحاضرة تثقيفية بعنوان "سيرة القتل المنسية" حاضر خلالها الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، والذي قدم رؤية جوهرية حول الأدب وبلورة القتل المنسية خلال الأعمال الأدبية، أدار اللقاء الأديب فراج فتح الله، كما شهد الملتقى مناقشة أعمال الأعضاء وإلقاء الضوء على بعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

من جانبه قدم بيت ثقافة منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الماضي والحاضر والمستقبل" بمقر مركز شباب حي السلام بمنفلوط، حاضر فيها الدكتور يحيى محمد، والذي تحدث فيها عن سيناء عبر التاريخ والتعريف بأرض سيناء المساحة والموقع، وأشار الى أن سيناء أرض الديانات، كما تحدث عن خطة التنمية المستقبلية فى سيناء.

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