رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قتلتا مهندسا بـ28 طعنة بعد سهرة حمراء.. إحالة سيدة وصديقتها للجنايات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:18 م
جثة
جثة
ندى حمدي
طباعة
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، سيدة وصديقتها إلى محكمة جنايات الجيزة على خلفية اتهامهما بقتل مهندس في أكتوبر لسرقته.

و كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة الأولى "ن"، قتلت مهندسا أكتوبر بـ 28 طعنة، بمساعدة شريكتها في الجريمة "ا".

وقالت المتهمة الأولى إنها تزوجت 3 مرات عرفيًا، وأن زوجها الشرعي التي أنجبت منه 4 أطفال، كان على علم بذلك، وأنها كانت تتقاضى 5 آلاف جنيه عن كل زيجة وتكون محددة المدة بـ 15 يومًا من راغبي المتعة في الملاهي الليلية، وأنها تعرفت على صديقتها "ا" في ملهى ليلي بالهرم منذ 8 أشهر، وتقابلتا بالصدفة مع رجل يستقل سيارة فارهة وعرض عليهما ممارسة الجنس نظير حصول كل واحدة على 250 جنيها، وذهبنا معه إلى شقته بأكتوبر وبعد قضاء سهرة حمراء فوجئنا به يغلق به الشقة أثناء استيلائنا على 400 جنيه من حافظة نقوده.

فيما قالت المتهمة الثانية "ا"، "يوم الجريمة اتفقت على العمل بأحد الملاهي الليلة الشهيرة تمتلكه فنانة معروفة بالوسط الفني، وفوجئت أنهم رفضوا دخولهما الملهي بسبب زيادة وزنهما، فغادرتا الملهي الكائن بشارع الهرم وعقب سيرهما في الشارع تقابلا مع القتيل، وكان يقود سيارة فارهة وطلب منهما قضاء ليلة حمراء مقابل 250 جنيها لكل منهما، وتوجهنا إلى الشقة فى منطقة أكتوبر، وأقمنا علاقة جنسية مع المجني عليه، ثم فوجئت به يغلق باب الشقة ورفض إعطائي المبلغ، فتشاجرنا معه وأمسكت السكين وسددت له 28 طعنة، حتى تحولت الشقة إلى بركة من الدماء وجميع ملابسنا الداخلية تلوثت بالدماء، وبمجرد أن تأكدت أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة، جلست المتهمتان "ا ون"، وأخذتا قسطا من الراحة، قبل أن تقررا سرقة محتويات الشقة، وجمعتا الأجهزة الكهربائية، وبعد أن عثرتا على مفتاح الشقة، طلبتا سائق توكتوك، ونقلتا المسروقات إلى أول الطريق، وعادا إلى منزلهما.

و تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمتين، وبسؤالهما اعترفتا بتفاصيل الجريمة، وأنهما لم تقصدا قتل المجني عليه بل حاولتا سرقته، وأثناء محاولتهما الهروب بعد تخديره وجدتا باب الشقة مغلقًا، وأثناء بحثهما عن المفتاح في ملابسه حاول منعهما واعتدى عليهما بالضرب، فأسرعت إحداهما إلى المطبخ، وأمسكت سكينا، وسددت له عددا من الطعنات، حتى تأكدتا من وفاته.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشري «تيك تيك»

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف

ناصر الزعابي يثير أمواج الدهشة في ديوانه الجديد «متهدم مثل حائط»

عروض مسرحية وورش فنية متنوعة بـ «ثقافة الفيوم»