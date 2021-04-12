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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولى التاسع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:04 م
الكلية الفنية العسكرية
الكلية الفنية العسكرية
الدستور
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فى إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة، لإطلاق مواهب الابتكاروالبحث العلمى لدعم وتطوير علوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء، نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى العلمى التاسع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيـران والفضـاء في المدة من 6- 8 إبريل 2021 ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظرًا لانتشار جائحة كورونا بالعالم.

ويشير المؤتمر إلى اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة البحث العلمى والتكنولوجى وتدعيمها بأحدث الإمكانات المعملية والتقنية وتأهيل الكوادر البحثية وإطلاق مواهب الإبداع لدعم وتطويرالمنظومة البحثية للقوات المسلحة.

ويشارك فى المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المحاضرين من العديد من المراكز البحثية والأكاديمية والجهات الصناعية من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية لعرض أحدث الأبحاث الأكاديمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والطيران، ويتضمن المؤتمر عددا من ورش العمل يلقيها عدد من العلماء المتخصصين فى مجال الطيران والفضاء على مستوى العالم.

 ويهدف المؤتمر إلى منح فرص متميزة للباحثين لتبادل خبراتهم ونتائج أبحاثهم في جميع جوانب هندسة الطيران وتكنولوجيا الفضاء، وذلك من خلال تقديم محاضرات وجلسات علمية مع مداخلات من الأوساط الأكاديمية والصناعية لتحفيز الأفكار وإقامة أوجه التعاون.

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