إصابة عامل فى حريق مخبز سياحي بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب بمخبز سياحي بمنطقة شارع الدراسات بالمنصورة، نتج عنه إصابة عامل بحروق بالوجه واليدين.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز سياحي كائن بشارع " الدراسات " دائرة القسم.وانتقلت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي على مساحة ( 60 متر تقريبا ) ملك المدعو " أحمد جمال الدين محمد " ٣٥ عاما، تاجر ومقيم منطقة " مساكن العبور " دائرة قسم أول المنصورة بعقار مكون من أربعة طوابق نجم عن ذلك حدوث تلفيات بماكينة إنتاج الخبز وإحتراق اللافتة الخاصة بالمخبز. إصابة المدعو "محمد عبد الباسط عيد محمد " ٢٥ عاما،عامل بالمخبز، ومقيم قرية " الكوم الأخضر " دائرة مركز حوش عيسى - البحيرة بحروق باليدين والوجه، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.وبسؤال مالك المخبز علل سبب الحريق نتيجة حدوث تسريب من إسطوانة الغاز الموجودة بالمخبز، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٥٤٥ إداري قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.