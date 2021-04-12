تأجيل محاكمة مستريح الشرقية لـ 12 يونيو المقبل

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مستريح الشرقية لجلسة 12 يونيو المقبل، بتهمة توظيف الأموال، وكان عدد من ضحايا المستريح قد تجمعوا أمام المحكمة الاقتصادية بالجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.وقال صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بالجلسة السابقة بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهم من محبسه.وأكد أحد ضحايا المستريح، أن المتهم سبق وتم الحكم عليه بـ 26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائي وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا، وانضم فى الجلسة الأخيرة 14 مبلغا جديدا.